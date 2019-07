POL-ME: 17-jähriger Ratinger auf dem Weg nach Hause beraubt – Ratingen- 1907149

Mettmann (ots) –

Am 27.07.2019, gegen 01.30 Uhr, befand sich ein 17-jähriger

Ratinger auf dem Weg von einer Feier nach Hause. Hierzu musste er an

dem Spielplatz „Zur alten Ziegelei“ vorbeigehen. Nach bisherigen

Aussagen und dem derzeitigen Ermittlungsstand, wurde er an dem

Spielplatz von zwei männlichen, ihm unbekannten, Personen

angesprochen. Die beiden Personen flößten ihm gegen seinen Willen

eine Flasche Wodka ein. Sie drohten ihm Schläge an und entrissen ihm

sein IPhone 6s, welches er in seiner Hand hielt. Die Täter flüchteten

fußläufig in Richtung Grüner See. Eine sofort bei Bekanntwerden

eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief bislang ohne Erfolg. Die

Täter können wie folgt beschrieben werden:

– beide 175 cm bis 180 cm groß und korpulent

– dunkler Phänotyp , augenscheinlich südländische Herkunft

– längerer Bart

– beide Personen trugen weiße T-shirts

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratingen zu jeder Zeit

unter der Telefonnummer 02104-9826210 entgegen.

