POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Schwerverletzte Autofahrerin bei Alleinunfall

Warendorf (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

ereignete sich am Freitag, den 26.07.2019, um 17.45 Uhr, in der

Walstedder Bauernschaft Ameke. Eine 48-jährige Autofahrerin aus

Drensteinfurt befuhr die Kreisstraße 5 aus Richtung Ahlen kommend in

Richtung Westen. Als mehrere Tauben unerwartet von rechts auf ihren

Pkw zuflogen, versuchte die Fahrerin, den Tieren auszuweichen.

Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins

Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug

sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 48-Jährige erlitt bei dem

Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein

nahgelegenes Krankenhaus. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die

Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf 6150 Euro.

