POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 27.07.2019

Diepholz

Twistringen – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatzgelände

Am 25.07.2019, im Zeitraum von 12.45 Uhr-13.00 Uhr, ereignete sich

in Twistringen, Bremer Straße 16, auf dem Parkplatzgelände des Combi

Verbrauchermarktes, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang

unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem

Parkplatzgelände geparkten PKW Smart. Zeugen des Unfalls werden

gebeten sich mit der Polizei in Twistringen (Tel.: 04243942420) oder

mit der Polizei in Syke (Tel.: 042429690) in Verbindung zu setzten.

Bassum – Verkehrsunfallflucht

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag, den

26.07.2019 im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, in Bassum

auf der Syker Straße 52 gekommen. Hier wurde durch bislang

unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Laternenmast auf dem Grundstück

eines Taxiunternehmens beschädigt. Beobachtungen zum

Unfallgeschehen/Hinweise nimmt die Polizei Bassum (Tel.:

04241/802910) oder die Polizei Syke entgegen.

Bassum – Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, 26.07.2019, ereignete sich um 10.00 Uhr, ein

Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Bassum. Die 23-jährige

Fahrzeugführerin eines Skoda befuhr zum Unfallzeitpunkt die

Bahnhofstraße in Richtung Osterbinde. Als sie beabsichtigte nach

links in die Straße Am Bahnhof einzubiegen, übersah sie den

entgegenkommenden PKW Audi eines 44-jährigen aus Bassum. Beide

Beteiligte wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den

beteiligten Fahrzeugen wird auf 15000 Euro beziffert.

PK Sulingen

1. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/ Sachbeschädigung

Am Freitag zeigte ein 28jähriger Sulinger an, dass im Laufe der Woche

zwei Fahrzeuge der Familie angegriffen wurden: Zunächst wurden

mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem roten Golf,

geparkt auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Langen Straße, zwei

Schrauben so an den Reifen platziert, dass sich diese bei Fahrbeginn

in die Lauffläche bohrten. Am Mittwochnachmittag in der Zeit von

12:00 bis 21:00 Uhr wurden die Reifen an einem Damenfahrrad mit

einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Das Fahrrad stand zu diesem

Zeitpunkt in der Berliner Straße beim REWE-Markt. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf ca. 300EUR. Zeugen, denen im genannten

Zeitraum etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei

in Sulingen unter 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

2. Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Verstoß gegen das Waffengesetz Am

frühen Samstagmorgen gegen 00:55 Uhr fiel Beamten der Polizei in

Sulingen im Wiesenweg ein Mofa auf, dass augenscheinlich schneller

als erlaubt unterwegs war. Bei der Kontrolle bestätigte sich der

Verdacht: der 16jährige Mofa-Fahrer, lediglich Inhaber einer

Mofa-Prüfbescheinigung, gab zu, dass das Mofa mindestens 35km/h

läuft. Es wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle des

16jährigen wurde noch ein sogenanntes Einhandmesser aufgefunden. Ein

berechtigtes Interesse zum Führen des Messers konnte der junge Mann

nicht nachweisen, weshalb das Messer eingezogen wurde und ein

entsprechendes Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

eingeleitet wurde.

3. Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Dörrieloh Am Freitag kam es

gegen 18:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Varrel-Dörrieloh.

Der 24jährige Fahrer eines Skoda Octavia, wohnhaft in Varrel, befuhr

die L 347 in Richtung Varrel. Er kam nach eigenen Aussagen aus

ungekl. Ursache mit seinem PKW mit Anhänger auf die Gegenfahrbahn.

Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Dacia Sandero

einer 62jährigen Frau aus Wagenfeld. Der Dacia landete nach den

Zusammenstoß auf dem Dach. Im Skoda wurde eine 28jährige Mitfahrerin

schwer und ein 7 Monate altes Mädchen leicht verletzt. Der Fahrer

erlitt bei dem Zusammenstoß einen starken Schock. Die 62jährige

Wagenfelderin wurde ebenfalls leicht verletzt (alleinige Insassin).

Die Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung dem

Krankenhaus zugeführt. An allen Fahrzeugen entstanden wirtsch.

Totalschäden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Eingesetzt waren neben dem Rettungsdienst (4 Rettungswagen und 1

Notarzt) und der Polizei auch die Feuerwehren aus Varrel und

Barenburg. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme bis ca. 19:15

Uhr voll gesperrt.

4. Schwer verletzte Motorradfahrerin nach Unfall in Vorwohlde

Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf

der L202 im Bereich Vorwohlde. Eine 52jährige Motorradfahrerin aus

Sulingen erkannte den Abbiegevorgang eines vor ihr fahrenden

Honda-Fahrers zu spät, weshalb sie auf die Gegenfahrbahn auswich. Bei

dem Ausweichvorgang blieb sie offensichtlich mit dem rechten Fuß an

dem Pkw hängen und verletzte sich dabei schwer. Dennoch konnte sie

ihr Motorrad noch ohne Sturz zum Stillstand bringen. Die Frau wurde

nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus

Sulingen zugeführt. An den Fahrzeugen entstand lediglich leichter

Sachschaden.

PK Weyhe

Brand einer Rundballenpresse in Weyhe

Am Freitag den 26.07.2019 gegen 16:35 Uhr kam es im Ortsteil

Melchiorshausen, Gänsebachweg, zu einem Flächenbrand. Brandursächlich

ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einer

Rundballenpresse, welche durch das Feuer ebenfalls zerstört wurde.

Während der einstündigen Löscharbeit waren 60 Mitglieder von 5

Ortswehren im Einsatz. Der Schäden wird auf ca. 20.000,- Euro

geschätzt.

PI Diepholz

-Fehlanzeige-

