POL-GT: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 68

Gütersloh (ots) – Halle/Westf. (AKi) – Am Samstagvormittag,

27.07.2019, ereignete sich um 09:40 auf der B 68 ein Verkehrsunfall,

bei dem fünf Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 34-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Ford die B 68

(Osnabrücker Straße) aus Halle kommend in Richtung Dissen.

Unmittelbar hinter ihrem Pkw fuhr ein mit zwei Personen besetzter

Rettungswagen und hinter diesem wiederum ein 59-jähriger

Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel. Der 59-jährige überholte in Höhe

der Einmündung Eschweg den vor ihm fahrenden Rettungswagen und wollte

auch den Ford der 34-jährigen Fahrerin überholen. Diese bog jedoch in

diesem Moment mit ihrem Pkw in den Eschweg ab, so dass es zum

Zusammenstoß mit dem Opel des 59-jährigen kam. Im Pkw Ford der

34-jährigen befanden sich als Mitfahrer ein 35-jähriger und zwei

Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Alle Fahrzeuginsassen

wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur Behandlung in das

Klinikum Gilead in Bielefeld verbracht. Der 59-jährige Fahrer des

Opel wurde leicht verletzt, seine 58-jährige Mitfahrerin wurde zur

Behandlung ihrer schweren Verletzungen dem Klinikum Osnabrück

zugeführt. Die Besatzung des Rettungswagens wurde bei dem

Verkehrsunfall nicht verletzt und der Rettungswagen nicht beschädigt.

Die Osnabrücker Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11:

25 Uhr gesperrt.

