FW-BO: Feuerwehr probt gemeinsam mit den Hilfsorganisationen für den Ernstfall

Die Max-Greve-Straße am Samstagmorgen um 10.00 Uhr: Menschen

schreien laut um Hilfe, Bewusstlose liegen blutüberströmt auf dem

Boden und unzählige Rettungswagen und Löschfahrzeuge sind im Bereich

des Kirmesplatzes auf der Straße.

Alles zum Glück kein echter Notfall, sondern nur eine Übung der

Feuerwehr Bochum gemeinsam mit den Hilfsorganisationen Deutsches

Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst und

Arbeiter-Samariter-Bund. Die Lage für die Einsatzkräfte war dabei

durchaus komplex: Nach einer Explosion in einem Wohnhaus (dafür

mussten Räumlichkeiten der Rettungswache der Johanniter Unfallhilfe

herhalten) warteten 18 Patienten auf ihre Rettung. Viele von ihnen

waren fiktiv bewusstlos oder hatten schwerste Verletzungen erlitten.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Innenstadtwache machten

sich umgehende an die Rettung der „Verletzten“, die äußerst

realistisch durch Verletztendarsteller des Roten Kreuzes dargestellt

wurden. Unterstützt durch die Schnelleinsatzgruppe „Rettungsdienst“

der Feuerwehr und durch Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen, wurden

die Verletzten nach ihrer Rettung in einer sogenannten

Verletztenablage erstversorgt und je nach schwere ihrer Verletzung

abtransportiert. Das Zielkrankenhaus wurde in der Übung auf dem

Kirmesplatz simuliert. Auch mehrere Notärzte verschiedener

Krankenhäuser waren an der Übung beteiligt. Die Hauptziele der Übung

waren dabei insbesondere die schnelle Erstversorgung und der zügige

Abtransport der lebensgefährlich verletzten Personen.

Nach 45 Minuten waren alle Patienten versorgt und abtransportiert

und die erste Übung konnte beendet werden. Im Anschluss wurden noch

weitere Komponenten aus dem Einsatzkonzept „Massenanfall von

Verletzten“ aufgebaut und erklärt. Versorgt wurden alle

Übungsteilnehmer durch das Deutsche-Rote-Kreuz. Gegen 13.30 Uhr war

der Übungsvormittag dann beendet.

