FW Menden: Stoppelfeld brennt auf einer Fläche von 5000m²

In der Nacht von Freitag auf Samstag rückten zunächst zwei

Löschfahrzeuge der Feuerwache Menden nach Schwitten aus, hier sollte

ein Heuballen auf einem Feld brennen. Noch während die Einsatzkräfte

auf der Anfahrt waren, mehrten sich bei der Leitstelle die Anrufe,

mittlerweile wurde von einem 100 Meter breiten Feuersaum berichtet.

Daher wurde umgehend das Alarmstichwort erhöht und der Löschzug Nord

(Schwitten, Bösperde, Halingen) mittels Sirene zum Einsatz gerufen.

Die orange leuchtenden Flammen, die Rauchwolke und der beißende

Brandgeruch wiesen den anrückenden Kräften den Weg zur Einsatzstelle,

welche sich unterhalb vom Sportplatz am Sellhauser Weg befand. Vor

Ort brannten mehrere Rundballen und das abgeerntete Stoppelfeld auf

einer Fläche von ungefähr 5000m². Mit mehreren Strahlrohren rückten

die Wehrleute den Flammen zu Leibe, benachbarte Landwirte

unterstützten mit ihren Traktoren und zogen die Rundballen mit

Frontladern auseinander. Um die Wasserversorgung sicherzustellen,

wurde unter anderem eine Löschwasserleitung von einem Hydranten an

der Ecke Wehrschau/Friedrichstraße Richtung Einsatzstelle verlegt.

Hierbei bewährte sich vor allem das neue Löschfahrzeug aus Halingen,

welches die ca. 200m lange Schlauchleitung während der Fahrt verlegen

konnte. Nach einer Stunde war die gesamte Fläche durch die 55

Einsatzkräfte mit 7 Strahlrohren und zwei Traktoren abgelöscht,

abschließend pflügten die Landwirte den betroffenen Bereich um.

