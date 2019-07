BPOLD PIR: Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Erfurt ermitteln wegen eines unnatürlichen Todesfalles

Pirna, Erfurt (ots) – Die Bundespolizeidirektion Pirna verweist

aufgrund laufender Ermittlungen auf die Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Erfurt:

„Beamte der Bundespolizei beobachteten am 19. Juli gegen 17.30 Uhr

vor einem Imbiss in der Bahnhofstraße in Erfurt einen 32-jährigen

Algerier beim Diebstahl eines Rucksackes. Die Beamten nahmen den auf

frischer Tat betroffenen Mann vorläufig fest und verbrachten ihn zur

Dienststelle der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof. In der

weiteren Folge stellte sich heraus, dass der Mann unerlaubt in das

Bundesgebiet eingereist war und sich ohne Berechtigung in Deutschland

aufhielt. Da er eine größere Menge Drogenersatzmedikamente bei sich

führte, wurde zur Feststellung seiner Gewahrsamstauglichkeit ein

Notarzt hinzugezogen. Durch diesen wurde um 21.15 Uhr die

Gewahrsamstauglichkeit des Mannes bescheinigt. Im Rahmen der von 22

Uhr bis 22.20 Uhr durchgeführten Beschuldigtenvernehmung machte der

Mann zum Teil zusammenhanglose Angaben und schlief wiederholt ein.

Durch die Staatsanwaltschaft Erfurt wurde die Durchführung eines

beschleunigten Verfahrens abgelehnt und die Entlassung des

Beschuldigten angeordnet. Da der Mann so fest schlief entschieden die

Polizeibeamten ihn in der Zelle zu belassen und ließen ihn schlafen.

Die Gewahrsamszelle wurde regelmäßig kontrolliert, ohne dass es

zunächst Auffälligkeiten gab. Als gegen 03.15 Uhr bei dem Algerier

keine Vitalfunktionen mehr festgestellt wurden, begannen mehrere

Beamte mit Reanimationsmaßnahmen. Durch den hinzugerufenen Notarzt

konnte der Mann stabilisiert werden. Er wurde ins Helios Klinikum

verbracht, wo er am 20.7.2019 gegen 18.30 Uhr verstarb.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt ordnete daraufhin die Beschlagnahme

des Leichnams an. Die durch das Amtsgericht Erfurt angeordnete

Obduktion des Verstorbenen fand am gestrigen Nachmittag statt. Die

Todesursache ist noch unklar. Zur Klärung der Todesursache wurden

histologische und chemisch-toxikologische Untersuchungen beauftragt.

Diese werden einige Zeit in Anspruch nehmen.

Es gibt derzeit keinen Anfangsverdacht für ein strafrechtlich

relevantes Handeln einzelner Beteiligter.“

