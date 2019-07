FW-BO: Waldbrand in Bochum-Dahlhausen

Bochum (ots) –

Heute Morgen wurde um 08:07 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr

Bochum von ihren Kollegen aus Essen über einen Brand im Bereich des

Grüngürtels zwischen dem als S-Kurve bekannten Abschnitts der

Dr.-C.-Otto-Straße und der Höntroper Straße auf Essener Gebiet

informiert. Laut der Essener Feuerwehr war eine starke

Rauchentwicklung und starker Brandgeruch aus diesem Waldstück

bemerkbar.

Sofort entsandte die Leitstelle der Feuerwehr Bochum die dort

zuständigen Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Dahlhausen

und Linden. Zusammen mit Ihnen wurde auch ein Löschfahrzeug der

Berufsfeuerwehr von der Feuerwache Wattenscheid sowie der dort

zuständige Zugführer alarmiert. Auf Grund der zu Einsatzbeginn noch

unklaren Zugänge zum Brandort, benötigten die Einsatzkräfte etwas

mehr Zeit, bis der dann technisch aufwendige Löscheinsatz beginnen

konnte. Hierzu entwickelten sie sich über die Straße „Am Walde“.

Parallel dazu wurde ein spezieller Schlauchwagen der Löscheinheit

Heide aus Wattenscheid hinzugezogen. Mit diesem Fahrzeug konnten dann

etwa 1000 Meter der benötigten Schlauchleitung verlegt werden.

Glücklicherweise herrschte am heutigen Vormittag eine fast windstille

Wetterlage, so dass sich der Brand von seinem Entstehungsraum auf

eine Fläche von nur 1200 Quadratmeter ausgebreitet hat. Für diese

Fläche reichte der Einsatz von 2 C-Rohren aus. Dennoch war der

Brandeinsatz aufgrund der starken Hanglage und der schlechten

Wasserversorgung sehr aufwendig. Hinzu kam die Notwendigkeit,

einzelne Brandnester unter der Erde freilegen zu müssen, was für die

Einsatzkräfte bei den Temperaturen zusätzlich sehr belastend war.

Während des Einsatzes wurden die Kräfte mit ausreichend Getränken

versorgt. Der REWE Mokanski aus Wattenscheid hatte auf eine Anfrage

der Feuerwehr kurzfristig frisches Obst für die Einsatzkräfte

zusammengestellt. Gegen 12:00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet; es

folgte der ebenso zeitintensive Rückbau der Schlauchleitung. Am

Einsatz waren 39 Kräfte von den Löscheinheiten Dahlhausen, Linden,

Wattenscheid Heide und Bochum Mitte beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Bochum | Publiziert durch presseportal.de.