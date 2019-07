POL-LM: Pressebericht PD Limburg vom 27.07.2019

Limburg (ots) – Raub, Bedrohung in Limburg, Am Huttig

Am Freitag, 26.07.2019, kam es um 23.50 Uhr in Limburg auf einem

Weg an der Lahn , im Bereich Am Huttig, zu einem Raub. Ein 27-

jähriger Mann wurde hier von einer männlichen Person mit einem

unbekannten Werkzeug bedroht. Nachdem er ihm Bargeld ausgehändigt

hatte, flüchtete die Person zu Fuß. Beschreibung des Täters:

Südländer, ca. 20 – 30 Jahre alt, 180 cm groß, kurze , dunkle Haare,

sportliche Figur. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Verkehrslage

Trunkenheitsfahrt in Hadamar

Am Freitag, 26.07.2019, wurde um 19.10 Uhr in Hadamar im

Lochmühler Weg ein 34-jähriger Pkw- Fahrer aus Limburg von einer

Polizeistreife kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er unter

Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen,

sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Flucht am Parkplatz Kaufland in Limburg

Am Freitag, 26.07.2019, wurde in Limburg in der Zeit zwischen

13.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Kauflandparkplatz ein geparkter Pkw

im Bereich der Fahrzeugtür beschädigt. Vermutlich schlug ein anderer

Pkw- Fahrer seine Tür beim Ein/Aussteigen gegen die Fahrertür des

geparkten Pkw, einem grauen Toyota und entfernte sich anschließen

unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 500 Euro

geschätzt.

VU-Flucht in Weilmünster, Höhe Kreissparkasse

Unfallzeit: Fr., 26.07.2019, gg. 19:25 Uhr

Ein Pkw BMW X3, schwarz, befuhr die Weilstraße in Weilmünster aus

Richtung Krankenhaus in Richtung Kreisverkehr. An der Ampel in Höhe

der Kreissparkasse musste der Pkw wegen der Rotlichtphase der Ampel

anhalten. Hier zwängte sich ein Motorradfahrer rechts an dem X3

vorbei und beschädigte den rechten Außenspiegel, um anschließend die

Unfallstelle unerlaubt zu verlassen. Sachschaden am X3 ca. 500.- EUR.

Hinweise bitte an die Polizei in Weilburg, 06471-93860

Rückfragen bitte an:

PHK Beringer

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Limburg-Weilburg – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.