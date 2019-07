POL-OS: Melle – Tödlicher Unfall am Bahnübergang Oldendorfer Straße

Melle (ots) – Am Freitagabend ereignete sich gegen 19.04 Uhr ein

tödlicher Verkehrsunfall am Bahnübergang Oldendorfer Straße. Ein

55-jähriger Motorradfahrer befuhr die Oldendorfer Straße in Richtung

Melle. Er überquerte den Bahnübergang trotz Rotlicht und

geschlossener Halbschranke. Der Mann wurde von einem in Richtung

Bruchmühlen fahrenden Zug erfasst. Der 55-Jährige aus Diepholz

verstarb noch an der Unfallstelle. Der Zugführer erlitt einen Schock

und wurde durch einen Notfallseelsorger betreut. Fahrgäste in der

Eurobahn wurden nicht verletzt. Die Oldendorfer Straße und die

Bahnstrecke waren bis 20.46 Uhr gesperrt. Die Höhe des Sachschadens

kann noch nicht beziffert werden.

