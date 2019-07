POL-MA: Heidelberg-Wieblingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verfolgungsfahrt im Gewerbegebiet – Pressemitteilung 2

Heidelberg-Wieblingen / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach

einer Verfolgungsfahrt am gestrigen Freitagmittag dauern die

Ermittlungen weiter an.

Nachdem der 30-Jährige bereits gegen 12:30 Uhr in Mannheim

auffällig wurde, fuhr er anschließend über die Autobahn 656 in

Richtung Heidelberg. Bei der Ausfahrt Höhe Heidelberg-Rittel verließ

er die Autobahn und fuhr über den Wieblinger Weg, den Kurpfalzring

und Umgehungsstraße in Industriegebiet Heidelberg-Wieblingen. Dabei

wurden Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf den braunen

Mercedes mit Heppenheimer Zulassung aufmerksam. Als diese den Mann

kontrollieren wollten, beschleunigte er sein Auto und überholte trotz

Gegenverkehr. Aufgrund der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen

Fahrweise mussten andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und stark

abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die anschließende Verfolgungsfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht

und Martinshorn erfolgte überwiegend im Industriegebiet. Im

Schumachergewann rammte der 30-Jährige einen querstehenden

Streifenwagen und flüchtete anschließend weiter über die Waldhofer

Straße. Etwa 15 Meter vor der Kreuzung Grenzhöfer Weg kam der Fahrer

von der Fahrbahn ab und verlor in Folge die Kontrolle über das

Fahrzeug, woraufhin er in einen Zaun fuhr. Der 30-Jährige wurde

sofort festgenommen.

Noch an der Unfallstelle wurde der Mann von den Polizeibeamten

erstversorgt, da dieser eine stark blutende Verletzung am Arm hatte.

Die Verletzung ist nicht in Einklang mit dem Unfallgeschehen zu

bringen. Zeugen berichteten den Mann bereits in Mannheim

blutüberströmt gesehen zu haben. Woher die Verletzungen stammen,

sowie die Motivlage des Mannes ist Ermittlungssache.

Nach einer ersten Behandlung durch Rettungssanitäter kam der Mann

zu weiteren Behandlung in Krankenhaus. Der 30-Jährige war stark

alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln.

Der verunfallte Mercedes wurde sichergestellt, der Führerschein

des Mannes wurde beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.

Unbeteiligte, sowie Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Zeugen, die im Verkehr gefährdet wurden oder Vorfall beobachteten,

werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Beamten des

Polizeireviers Heidelberg-Süd zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.