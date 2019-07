FW-M: Dachstuhlbrand hält Feuerwehr in Atem (Fürstenried)

München (ots) –

Freitag, 26. Juli 2019, 17.56 Uhr; Staffelseestraße Ein Mitteiler

informierte über Notruf, dass er offene Flammen und Rauch auf der

Dachterrasse an einem benachbarten Haus bemerkte. Die genaue

Einsatzadresse und detaillierte Angaben konnte der Mitteiler leider

nicht tätigen. Weitere Anrufer ermöglichten es den Mitarbeitern der

Integrierten Leitstelle, das Gebiet weiter einzugrenzen und sie

alarmierten die Feuerwehr. Beim Erkunden vor Ort stellte sich für die

ersten Einsatzkräfte sich sehr schnell heraus, hier handelt es sich

um einen Dachstuhlbrand im sechsten Obergeschoss. Ein Zimmerbrand in

einem Penthouse hatte sich unbemerkt auf die Dachkonstruktion und

Dämmung ausgebreitet. Das nun in Brand befindliche Dach besitzt eine

Fläche von etwa 600 qm. Anfangs wurde mit einem Wenderohr und im

Verlauf mit mehreren C-Hohlstrahlrohren gelöscht. Die Brandbekämpfung

gestaltete sich als sehr mühsam und zeitintensiv. Mit Hilfe von

Rettungssägen mussten die Dachfläche von außen und auch die

Innendecken großflächig geöffnet werden. Nur so konnten die Feuerwehr

an die vielzähligen Brandherde gelangen. Um ein weiteres Ausbreiten

des Feuers zu verhindern, wurde teilweise intaktes Dämmmaterial

entfernt. Auf Grund der Rauchentwicklung konnten sämtliche Arbeiten

ausschließlich unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Hierfür

wurden etwa 60 Atemschutzgeräte benötigt. Obwohl das Feuer binnen 40

Minuten unter Kontrolle war, dauerten die Arbeiten an diesem Objekt

etwa acht Stunden an. Zur Unterstützung wurde die freiwillige

Feuerwehr Neuried mit Fahrzeugen und einer Druckluftschaumanlage

angefordert. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000.000 Euro. Zur

Brandursache ermittelt die Polizei. Eingesetzte Kräfte:

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Fotos von diesem Einsatz

stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und

kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung.

(dr)

