POL-PDNW: Unfall im Wingert

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Eine 41jährige befuhr mit ihrem BMW am Samstag (27.07.2019), gg.

06.00 h, die Verlängerung des Lettenweges in Neustadt-Hambach.

Vermutlich aufgrund alkoholbedingter Fahrunsicherheit kam sie nach

rechts von dem geteerten Feldweg ab und kollidierte mit mehreren

Wingertszeilen. Sie wird hierbei verletzt und zur Behandlung ins

Krankenhaus verbracht. Da die eingesetzten Polizeibeamten

Atemalkoholgeruch feststellen konnten, wurde eine Blutprobe

angeordnet und entnommen. Da zunächst von einer in einem Pkw

eingeklemmten Person ausgegangen wurde, befand sich neben

Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen

vor Ort. Der entstanden Sachschaden dürfte sich im höheren

vierstelligen Bereich bewegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Marion Scharwatz

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.