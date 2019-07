POL-EL: Werlte – Einbruch in Kiosk

Werlte (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen

bislang unbekannte Täter in einen Kiosk auf einem Campingplatz in der

Rastdorfer Straße ein. Aus dem Kiosk wurde Bargeld entwendet. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1200EUR. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der

Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 in Verbindung zu

setzen. / eot

