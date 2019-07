POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Strohpuppe in Brand gesteckt – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf

Samstag haben unbekannte Täter eine Strohpuppe nahe der Bergstraße in

Brand gesetzt – glücklicherweise konnte das Feuer schnell gelöscht

werden.

Um kurz nach 2 Uhr bemerkte eine Anwohnerin die brennende

Strohpuppe und alarmierte die Feuerwehr. Mit knapp 20 Mann und fünf

Fahrzeugen der Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde die in Vollbrand

stehende Puppe gelöscht. Die Flammen hatten bereits auf die

umliegenden trockenen Grünflächen übergegriffen. Dabei wurden

mindestens 15 Quadratmeter in Mitleidenschaft gezogen. Kurz vor dem

Brandausbruch sollen sich augenscheinlich Betrunkene an der

Örtlichkeit aufgehalten haben. Die Beamten des Polizeireviers

Weinheim suchen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06201

10030 an die Ermittler zu wenden.

