POL-PDNW: Zwei auf einen Streich

Durch einen couragierten Bürger wurde der Polizei ein

alkoholisierter Fahrzeugführer in Neustadt-Hambach am Samstag

(27.07.2019), gg. 02.50 h, gemeldet. Dem Mitteiler war der Pkw

aufgefallen, da dieser in starken Schlangenlinien geführt wurde. Er

habe den Pkw in Hambach (Nähe Diedesfelder Weg) stoppen können. Bei

dem 25jährigen Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt

werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93

Promille. Damit nicht genug: Da der oben genannte Fahrzeugführer

ortsunkundig war, hatte sich dessen Freundin auf der Suche nach ihm

in ihren Pkw gesetzt und war zwischenzeitlich an der

Kontrollörtlichkeit eingetroffen. Auch bei der 21jährigen konnte

Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergab bei

ihr einen Wert von 1,44 Promille. Daher wurde beiden eine Blutprobe

entnommen und die jeweiligen Führerscheine beschlagnahmt.

