POL-VIE: Einbruch in Wohnhaus und Diebstahl eines PKW

Brüggen (ots) – Zwischen dem 26.07.19; 18:00 Uhr und 27.07.19;

08:40 Uhr brachen der/die unbekannte/n Täter in ein Wohnhaus in

Brüggen, Borner Str. ein. Nach Entfernen einer Schlossabdeckung

entfernte man zum Teil den Schließzylinder der Hauseingangstür und

gelangte so ins Wohnhaus. Hier öffnete und durchwühlte man sämtliche

Räume und die darin befindlichen Behältnisse. Ein vor dem Hauseingang

im Carport abgestellter schwarzer Pkw Toyota Auris, wurde entwendet.

Wahrscheinlich hatte man zuvor den Fahrzeugschlüssel im Wohnhaus

aufgefunden und entwendet. Die Geschädigten befinden sich zur Zeit in

Urlaub. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen bitte

an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162-3770.

