POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) – Pfullendorf

Handy gewaltsam entwendet – Zeugen gesucht

Am Freitagabend fand im Seepark Pfullendorf das Schlager-und

Ballermannfestival statt. Einer 19jährigen Besucherin, welche sich

ca. 22.15 Uhr bis 22.45 Uhr vor der Bühne aufhielt, wurde das

hochwertige Apple I-Phone aus der Hand gerissen. Aufgrund der

Menschenmenge vor der Bühne war die Situation insgesamt

unübersichtlich, was der unbekannte Täter offenbar zur Tatausführung

nutzte. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Pfullendorf unter Tel. 07552-20160 in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Alkoholisiert am Steuer

Am Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der

24jährige Fahrzeugführer auf, welcher zunächst die

Franz-Xaver-Heilig-Str. in Richtung Kreisverkehr/Überlinger Straße

fuhr und anschließend auf dem Edeka Parkplatz einer Kontrolle

unterzogen werden konnte. Der Audi Fahrer war alkoholisiert

unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Im

nahegelegenen Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Zudem wurde der Führerschein einbehalten.

Sigmaringen

Unfall mit Fahrerflucht – Hinweisgeber gesucht

Am Freitag kurz nach 16 Uhr kam es auf der Binger Straße, Höhe der

Hausnummer 2 zu einem Verkehrsunfall. Ein ca. 9 bis 10 Jahre alter

Junge (südländischer Teint) kippte beim Schieben seines

Mountainbikes mit dem rechten Lenkerende gegen die Motorhaube eines

soeben geparkten, braunen Pkw Kia, sodass Sachschaden entstand.

Zwischen den Beteiligten kam es zu einem kurzen Gespräch. Die Pkw

Lenkerin beabsichtigte zur weiteren Klärung polizeiliche Hilfe in

Anspruch zu nehmen. Der Junge entfernte sich allerdings ohne die

Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen über die Binger Straße

in Richtung der Hornsteiner Straße. Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571-104-0 in

Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Hr. Dittrich

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

