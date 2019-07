POL-PDLU: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) –

Durch aufmerksame Zeugen wird der Polizei am Freitagabend gegen

21:45 Uhr mitgeteilt, dass zwei alkoholisierte Personen mit ihren

Motorrädern am Silbersee losfahren wollen. Das eine gemeldete

Kraftrad wird auf der Landstraße L523 durch eine Polizeistreife

angehalten und kontrolliert. Der Fahrer ist ein 28-jähriger Mann aus

Ludwigshafen. Ein Atemalkoholtest ergibt eine

Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille. Das zweite gemeldete

Kraftrad befindet sich noch am Silbersee. Der Fahrer, ebenfalls ein

28-jähriger Mann aus Ludwigshafen, war bereits vor Eintreffen der

Polizei losgefahren. Er stürzt aber nach ein paar Metern Fahrt und

ein Zeuge kann den Schlüssel abziehen, um eine Weiterfahrt zu

verhindern. Der Fahrer des zweiten Kraftrades hatte eine

Atemalkoholkonzentration von 2,15 Promille.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt

eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur

sich, sondern auch Andere! Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden

Kraftradfahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr bzw. Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Führerscheine

werden sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu

einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal

unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre

Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de

entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK’in Ghislaine Werst

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.