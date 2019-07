POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots) – Am 26.07.2019, gegen 14:40 Uhr, wurde auf der L

600, aus Richtung A8 kommend in Richtung Pirmasens, ein Toyota

Avensis durch einen anderen PKW, vermutlich einen dunklen Jeep,

überholt. Da in diesem Moment ein weißer Kleinwagen entgegenkam,

musste der Geschädigte mit seinem PKW auf eine Verkehrsinsel

ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch entstand

Sachschaden an seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher setzte seine

Fahrt unbeirrt fort. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des

weißen Kleinwagens, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit

der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0

oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

