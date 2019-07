POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots) – Am Freitag, dem 26.07.2019, gegen 22:24 Uhr,

wurden an einem in der Hügelstraße in Pirmasens abgestellten Peugeot

beide Außenspiegel abgetreten. Der Täter wurde beobachtet, konnte

jedoch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Es habe sich um einen 30

bis 40 Jahre alten Mann mit blonden Haaren gehandelt. Bekleidet war

dieser mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jeans. Der Täter

habe an beiden Armen auffällige Tattoos, vermutlich rote Flammen,

getragen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung

Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens

unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail

pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Pirmasens | Publiziert durch presseportal.de.