POL-PDKL: Traktor geht in Flammen auf

Bruchmühlbach-Miesau (ots) –

Ein Schlepper und die dazu gehörende Heupresse haben am Freitag auf

einem Feld zwischen Bruchmühlbach-Miesau und Lambsborn Feuer

gefangen. Durch den Brand wurde auch eine größere Fläche Feld

zerstört. Brandursache dürften, nach derzeitigem Ermittlungsstand,

die extrem hohen Temperaturen sein.

Während der Feldarbeiten schlugen plötzlich Flammen aus dem Traktor

und setzten das Gefährt anschließend in Vollbrand. Der Fahrer konnte

sich in Sicherheit bringen und entfernte geistesgegenwärtig weiteres

Heu mit einem zweiten Traktor aus dem umliegenden Bereich. So konnte

ein stärkeres Übergreifen der Flammen verhindert werden. Der

entstandene Schaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Die

Wehrleute aus Bechhofen, Lambsborn und Martinshöhe brachten den Brand

schnell unter Kontrolle.

