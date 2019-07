POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten 31-jährigen Steffen Rickmann

Ueckermünde (ots) –

Seit Freitag, den 26.07.2019, um 17:00 Uhr, wird der 31- jährige

Steffen Rickmann aus 17373 Ueckermünde vermisst.

Die Vermisste verließ am Freitagmorgen das Betriebsgelände der

Forensischen Psychiatrie des AMEOS Klinikums Ueckermünde und kehrte

seitdem nicht mehr zurück. Bekannte Kontaktpersonen wurden bereits

durch Mitarbeiter der Forensischen Psychiatrie überprüft, wobei der

Vermisste nicht angetroffen wurde. Bisher gibt es keine Hinweise auf

den derzeitigen Aufenthaltsort des Herrn Rickmann, eine telefonische

Kontaktaufnahme verlief bislang erfolglos.

Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen sowie die

Inanspruchnahme eines Fährtensuchhundes führten nicht zur

Feststellung des Aufenthaltsortes der gesuchten Person.

Personenbeschreibung:

– Alter 31 Jahre

– Größe ca. 170 cm

– Figur kräftig

– Haare kurz, blond

– silberfarbener Ohrring am linken Ohr

– leichter Bartwuchs

– Narben im Bereich der rechten Gesichtshälfte

– Tätowierungen rechte Schulter und linke Hand

– Bild aktuell

Bekleidung:

– kurzes schwarzes T-Shirt, teilweise zerrissen

Mitgeführte Gegenstände:

– möglicherweise mit einem weißen Fahrrad abgängig

Bei Antreffen/Feststellung bittet die Polizei um eine Mitteilung an

das Polizeirevier Ueckermünde, Liepgartenerstr. 17, 17373

Ueckermünde, Telefonnummer 039771820 optional an jede andere

Polizeidienstelle oder via Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Im Auftrag

Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.