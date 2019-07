POL-NB: Nächtliche Trunkenheitsfahrt endet im Gartenzaun

Wolgast (ots) –

Am 27.07.2019, gegen 01:50 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung

über einen dunklen PKW VW Touran, welcher die B109 aus Richtung

Greifswald in Richtung Anklam befuhr. Da der PKW teilweise in

Schlangenlinien fuhr, bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer

unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. In Karlsburg bog der

Fahrzeugführer von der B109 ab und setzte seine Fahrt in Richtung

Nepzin fort, wo er innerhalb der Ortschaft nach links von der

Fahrbahn abkam und in einen Zaun fuhr. Hier wurde der Fahrzeugführer

durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Während der anschließenden Unfallaufnahme und Kontrolle wurde bei dem

59-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Da eine

freiwillige Atemalkoholkontrolle durch den Fahrzeugführer vor Ort

verweigert worden war, erfolgte dessen Verbringung zum KKH Wolgast,

um eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen. Der Führerschein

wurde durch die Polizei sichergestellt. Am Fahrzeug und am Zaun

entstand ein Sachschaden von ca. 550 Euro.

