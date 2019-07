POL-PPMZ: Fahrraddieb durch Zeugen verfolgt

Mainz (ots) – Freitag, 26.06.2019, 18:58 Uhr Am frühen

Freitagabend wurde die Polizei durch einen Zeugen auf einen

Fahrraddieb aufmerksam gemacht, welcher ein Fahrrad am Mauritzenplatz

entwendet hatte. Der Zeuge verfolgte den Täter, bis dieser sich in

einen Innenhof in der Heringsbrunnengasse begab. Dort konnte der Dieb

durch die Polizei festgestellt werden. Das entwendete Fahrrad sowie

weitere Beweismittel konnten durch die Polizei aufgrund der sehr

guten Schilderungen des Zeugen aufgefunden und sichergestellt werden.

Da bei dem 32-jährigen Fahrraddieb eine Atemalkoholkonzentration von

2,88 Promille festgestellt werden konnte und dieser das Fahrrad, laut

Zeugenaussagen, auch unsicher geführt hatte, wurde ihm im Anschluss

eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr eröffnet.

