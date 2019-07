POL-ME: Gemeinsamer Einsatz gegen Clankriminalität in Ratingen: Polizei, Zoll und Ordnungsamt kontrollieren Wettbüros, Gaststätten und eine Shisha-Bar – Ratingen – 1907148

Mettmann (ots) –

In ihren Bemühungen im Kampf gegen Clan-Kriminalität, im Rahmen

der landesweiten „Null-Toleranz-Strategie“, haben in der Nacht von

Freitag (26. Juli 2019) auf Samstag (27. Juli 2019), erstmals auch in

Ratingen, die Kreispolizeibehörde Mettmann, gemeinsam mit dem Zoll

sowie dem Ordnungsamt der Stadt Ratingen, mehrere Wettbüros,

Gaststätten sowie eine Shisha-Bar durchsucht. Zwei Wettbüros sowie

eine Gaststätte wurden noch in der gleichen Nacht geschlossen.

Die überprüften Objekte sind dabei schon längere Zeit Gegenstand

polizeilicher und ordnungsbehördlicher Maßnahmen und Beobachtungen,

weil Erkenntnisse dazu vorliegen, dass diese als Treffpunkte und

Rückzugsorte von Personen dienen, welche in kriminellen Gruppen

organisiert sind, die der Clankriminalität zuzuordnen sind oder

dieser zumindest nahe stehen.

Bereits in der Vergangenheit hat die Kreispolizeibehörde Mettmann,

in Kooperation mit dem Zoll und städtischen Ordnungsbehörden,

Kontrollen dieser Art durchgeführt – unter anderem in Erkrath,

Langenfeld, Velbert oder Heiligenhaus (siehe dazu unter anderem

unsere Pressemeldung mit der Nummer OTS 1907074 vom 13. Juli 2019:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4322335).

Beim aktuellen Einsatz in Ratingen wurden, unter Beteiligung

starker polizeilicher Kräfte, diesmal insgesamt fünf Objekte am

Berliner Platz, der Düsseldorfer Straße, der Oberstraße, der

Poststraße sowie an der Straße Am Sandbach kontrolliert.

Die Bilanz des um 20 Uhr begonnenen Schwerpunkteinsatzes kann sich

aus Sicht der Polizei, wie auch der weiteren beteiligten Behörden,

durchaus sehen lassen: Insgesamt wurden bis 01.00 Uhr am Morgen 75

Personen in den Objekten und deren Umfeld überprüft. Acht

Strafverfahren, unter anderem wegen des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln oder wegen des Verdachts des

Sozialleistungsbetrugs, wurden eingeleitet. Außerdem mussten wegen

diverser anderer Verstöße insgesamt 19 Ordnungswidrigkeiten zur

Anzeige gebracht werden.

Letztendlich wurden gleich drei der überprüften Objekte noch in

der Nacht geschlossen. Dabei handelte es sich um ein Wettbüro am

Berliner Platz, ein Wettbüro an der Straße „Am Sandbach“ sowie um

eine Gaststätte an der Oberstraße. In allen drei Lokalitäten hatten

die Betreiber neben anderen Verstößen unter anderem auch illegale

Glücksspielautomaten und Online-Wett-Terminals aufgestellt und somit

gegen die Glücksspielverordnung verstoßen.

Hier weitere Feststellungen und Maßnahmen der beteiligten Behörden

im Einzelnen:

Die Polizei stellte bei ihren Personenkontrollen in einem Wettbüro

am Berliner Platz bei einem 40 Jahre alten Mann aus Ratingen zum

Verkauf verpackte Tütchen mit Cannabis und Amphetaminen sicher. Gegen

den mutmaßlichen Dealer wurde daraufhin ein Strafverfahren

eingeleitet.

Der Zoll stellte in einer Shisha-Bar an der Düsseldorfer Straße

insgesamt 15 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak in einigen Dutzend

Tabak-Dosen sicher. Außerdem stellte der Zoll auch insgesamt 2.700

unversteuerte Zigaretten in einem Kiosk an der Oberstraße sicher.

Diese Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz werden nun mit Straf- und

Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geahndet. Ferner stellten die Zöllner

Straftaten wegen illegaler Beschäftigung (Schwarzarbeit) sowie

Verstöße gegen das Steuergesetz fest. Hinzu kamen gleich mehrere

arbeitsrechtliche Meldeverstöße sowie Verstöße gegen das

Mindestlohngesetz, welche mit Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geahndet

werden.

Das Ordnungsamt der Stadt Ratingen stellte bei dem gemeinsamen

Einsatz insbesondere Verstöße gegen die Glücksspiel- und die

Gaststättenverordnung sowie gegen das Nichtraucherschutzgesetz fest.

Sowohl gegen den Inhaber eines Kiosks, als auch gegen den Inhaber

einer Shisha-Bar, wurden zudem Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen

geschrieben, weil sie ohne die dafür benötigte Sondererlaubnis eine

Außengastronomie vor ihren Objekten führten.

Die beteiligten Behörden zogen am Ende des gemeinsamen Einsatzes,

gegen 1 Uhr am Samstag (27. Juli 2019), ein positives Resümee. Alle

im Einsatz gewonnenen Erkenntnisse werden nun noch weiter

zusammengetragen und ausgewertet, dienen dann insbesondere der

Polizei dabei, bisher bereits erkannte kriminellee Strukturen in und

rund um die überprüften Orte weiter aufzuhellen.

Ein weiteres Ziel – insbesondere der Polizei – war es, durch

erhöhte Polizeipräsenz in den überprüften Objekten und deren Umfeld

das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Die Polizei wird

auch in Zukunft, im Rahmen der „Null-Toleranz-Strategie“, weiterhin

gegen Clan-Kriminalität vorgehen – auch im Rahmen weiterer

gemeinsamer Einsätze mit ordnungsbehördlichen Partnern.

