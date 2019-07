POL-PDWO: Kontrollstelle im Hinblick auf Autoposer

Worms Innenstadt (ots) –

Am Freitagabend den 26. Juli wurde durch die Polizei Worms unter

Hinzuziehung des Ordnungsamtes der Stadt Worms und einem

Dezibel-Messgerät in der Innenstadt die Veränderungen an Fahrzeugen

kontrolliert. Hierbei wurden bei 6 Fahrzeugen festgestellt, dass

durch die Veränderungen (Folierung von Lichtanlage, Einbau von

Xenon-Licht, Umbau der Pedale, Tieferlegung)die Betriebserlaubnis

erloschen war. Die Bußgeldverfahren wurden in allen Fällen eröffnet,

die Fahrzeuge stillgelegt. Ein Fahrzeug wurde der Kontrollstelle

zugefügt, nachdem der Fahrer durch immer wieder Aufheulen lassen des

Motors aufgefallen war. Auch gegen diesen wird ein Bußgeldverfahren

eröffnet.

