POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus in Kühlungsborn 20 Personen mit Verdacht der Rauchgasintoxikation in umliegende Kliniken eingeliefert

Kühlungsborn (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr wurden

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnhausbrand nach

Kühlungsborn gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein

Keller des Mehrfamilienhauses in Brand. Anwohner hatten nach ersten

Befragungen mindestens zwei explosionsartige Knallgeräusche

wahrgenommen. Es kam in der Folge zu starker Rauchentwicklung. Dieser

Brandrauch setzte sich über Kellerdurchgänge in alle drei Aufgänge

des Mehrfamilienhauses fort. Der Brand konnte durch die Feuerwehr

gelöscht werden. Zur Menschenrettung mussten alle Wohnungen des

Hauses betreten werden. Insgesamt 20 Personen wurden mit dem Verdacht

der Rauchgasintoxikation in umliegende Kliniken zur Beobachtung

eingeliefert. Die Verletzungen sind durch den Leitenden Notarzt vor

Ort als nicht lebensbedrohlich eingeschätzt worden. Die Freiwilligen

Feuerwehren Kühlungsborn, Wittenbeck, Bastorf und Bad Doberan waren

mit insgesamt 51 Kameraden im Einsatz. Darüber hinaus setzte der

Rettungsdienst 20 Mitarbeiter auf vier RTW und zwei NEF ein. Der

Betreuungszug des DRK Bad Doberan hat die Verletzten vor Ort betreut.

Lüftungsarbeiten an dem Wohnhaus dauerten noch bis in die Nacht an.

Die Wohnungen sind zurzeit nicht bewohnbar, so dass sich der

Bürgermeister der Stadt Kühlungsborn sowie die Wohnungsgesellschaft

um Ersatzquartiere für die Bewohner kümmert, die nicht bei Bekannten

bzw. Verwandten unterkommen konnten. Der vor Ort entsandte

Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Tweets by Polizei_PP_ROS

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Rostock | Publiziert durch presseportal.de.