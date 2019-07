FW-Velbert: Hoher Sachschaden durch Heckenbrand

Velbert (ots) –

Eine völlig verbrannte Hecke, drei total beschädigte Pkw und ein

in Mitleidenschaft gezogenes Wohngebäude sind die Bilanz eines Feuers

an der Straße Hofer Heide in der Siedlung Thekbusch, zu dem die

hauptamtliche Wache und ein freiwilliger Löschzug aus Velbert-Mitte

am heutigen Freitagabend um 17.52 Uhr alarmiert wurden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Hecke auf rund 20

Meter im Vollbrand. Drei davor in Parkbuchten abgestellte Pkw – ein

VW Golf, ein Opel Corsa und ein Ford S-max – hatten bereits Feuer

gefangen und brannten jeweils im Frontbereich in voller Ausdehnung.

Die Flammen drohten außerdem auf den Anbau eines nebenstehenden

Hauses überzugreifen und hatten gerade begonnen, einen Unterstand mit

Kaminholz in Brand zu setzen. Anwohner haben schon erfolglos

Löschversuche mit Gartenschläuchen und Feuerlöschern unternommen.

Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer mit zwei

C-Rohren und bauten mit einem dritten Rohr eine Riegelstellung am

Hausanbau auf. Nach dem Löschen der Hecke und der brennenden Pkw

stumpfte die Wehr die Einsatzstelle mit Ölbindemittel ab, da geringe

Mengen Kraftstoff und Öl ausgetreten waren.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Höhe des

Sachschadens steht zwar noch nicht fest, dürfte aber erheblich

ausfallen. Alle drei betroffenen Fahrzeuge erlitten Totalschaden,

ebenso die Hecke. Außerdem trugen zwei Fenster des Wohnhauses

Brandspuren und gerissene Scheiben davon. Die Polizei hat

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr

war um 19.25 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-266

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Velbert | Publiziert durch presseportal.de.