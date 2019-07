POL-OH: Floralilie ist wieder da

Fulda (ots) – Die goldene Lilie, die am vergangenen Wochenende im

Fuldaer Schlossgarten von der Flora entwendet wurde, ist wieder da.

Sie wurde heute Nachmittag in der Feldgemarkung südlich

Fulda-Johannesberg im Bereich der Kaisereiche aufgefunden. Die

Polizei in Fulda erbittet weiterhin Hinweise zu dem Diebstahl unter

Tel.: 0661 / 105-0.

