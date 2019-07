POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 29 zwischen Putbus und Garz mit einer lebensbedrohlich verletzten Person und 3 leichtverletzten Personen

Bergen (ots) –

Am 26.07.2019, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 77- jähriger Rüganer mit

seinem PKW Mercedes die L 29 aus Richtung Kasnevitz in Richtung Garz.

Ca. 1 km vor Garz stieß er bei einem Überholvorgang einer

vierköpfigen Radfahrergruppe mit mindestens einem Radfahrer zusammen.

Infolge des Zusammenstoßes stürzten alle 4 Radfahrer in den rechten

Straßengraben.

Der PKW – Fahrer verließ unerlaubt den Unfallort. Er meldete sich

nachträglich bei Angehörigen, die dann die Polizei verständigten.

Bei den Radfahrern handelt es sich um eine Familie aus Berlin.

Vater 52 Jahre, Mutter 47 Jahre und ihre beiden Söhne 13 und 15

Jahre. Der 52-jährige Vater wurde lebensbedrohlich verletzt und mit

dem Rettungshubschrauber in das Uni- Klinikum Greifswald geflogen.

Die anderen 3 Radfahrer wurden mit leichten Verletzungen in das

Klinikum Stralsund gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Die

Unfallaufnahme erfolgte durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers

Bergen.

Im Auftrag

Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.