FW-ROW: Acht Hektar Getreidefläche in Brand

Helvesiek (as). Am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr kam es erneut

zu einem großen Flächenbrand. Dieses Mal im Bereich Helvesiek. An der

Verbindungsstraße nach Stemmen an der Fabrikstraße standen rund acht

Hektar abgemähte Getreide- und Grünfläche in Brand.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften wurde zur Einsatzstelle

beordert, da sich das Feuer sehr schnell ausbreitete. Aufgrund der

sehr ungünstigen Windverhältnisse liefen die Flammen direkt auf

bewohntes Gebiet und Industriegebiet drauf zu. Mit massivem Einsatz

von Löschwasser gelang es den Kräften, den Brand in den Griff zu

bekommen. Im Pendelverkehr brachten die Tanklöschfahrzeuge reichlich

Wasser an die Einsatzstelle. Glücklicherweise waren auch einige

Landwirte mit Ihren Güllefässern vor Ort und unterstützten bei der

Brandbekämpfung. Neben den Feuerwehren aus der Samtgemeinde Fintel,

der Gemeinde Scheeßel sowie Kräfte aus dem Nachbarkreis Harburg, war

auch der 1. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft Rotenburg Mitte

angerückt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten die

Bürger vor größeren Schäden bewahrt werden.

Wie es zu dem Feuer gekommen ist unklar. Die Ermittlungen zur

Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Ein Rettungswagen war

ebenfalls vor Ort, brauchte aber nicht eingreifen. Gegen 18.20 Uhr

konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Aufgrund der enormen Hitze besteht weiterhin erhöhte Waldbrandgefahr.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehren: Helvesiek, Stemmen, Fintel,

Lauenbrück, Vahlde, Scheeßel, Wistedt (Lk Harburg), Tostedt (Lk

Harburg), Welle (Lk Harburg) 1. Zug Kreisfeuerwehrbereitschaft

Rotenburg Mitte (Bestehend aus Fahrzeugen und Mannschaft aus den

Samtgemeinde Sittensen, Zeven und Tarmstedt) Abschnittsleiter

Rotenburg, Gemeindebrandmeister Fintel. Rettungsdienst, Polizei

