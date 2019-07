POL-D: Niederkassel – Spaziergänger findet Toten am Rheinufer – Entgegen anders lautender Berichte handelt es sich nicht um den seit gestern vermissten 18-Jährigen aus Wuppertal

Düsseldorf (ots) – Nachdem unter anderem die Rettungskräfte von

Polizei und Feuerwehr seit gestern unermüdlich einen 18-Jährigen

suchen, der abends mit zwei Freunden in den Rheinstrom gezogen wurde,

schien es heute Nachmittag traurige Gewissheit für die Angehörigen zu

geben. Gegen 15 Uhr entdeckte ein Passant die Leiche eines jungen

Mannes am Rheinufer in Niederkassel. Zwischenzeitlich steht jedoch

fest, bei dem Toten handelt es sich nicht um den Vermissten.

Maßnahmen zur Identifizierung des noch Unbekannten dauern an.

