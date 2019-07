FW-BO: Brand eines Wohngebäudes in der Innenstadt – Drei Personen erleiden eine leichte Rauchvergiftung

Bochum (ots) –

Am Freitagabend kam es auf einem Vordach eines Wohnhaus an der

Wittener Straße in der Innenstadt zu einem Brand, durch den drei

Personen leicht verletzt wurden. Die Feuerwehr konnte Übergreifen auf

Wohnungen und das Gebäudedach verhindern.

Um 16.26 Uhr erreichten zahlreiche Anrufe die Leitstelle, die eine

Gebäudebrand an der Wittenerstraße neben der Aral-Tankstelle. Schon

auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine deutliche schwarze

Rauchwolke über Einsatzstelle ausmachen. Beim Eintreffen brannte es

auf einem Vordach des Eckhauses sowie Teile der Fassade und ein

Plakat an der Hauswand. Die Flammen schlugen bereits bis zur

Dachspitze und drohten den Dachstuhl zu entzünden. Auch die Fenster

mehrerer Wohnungen waren bereits durchgebrannt. Die Anwohner des

Hauses hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits verlassen. Ein

Passant, der den Brand bemerkt hatte, war mehrfach in das Gebäude

gelaufen, um die Anwohner zu warnen und in Sicherheit zu bringen.

Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung und musste nach einer ersten

notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Auch zwei weitere Passanten atmeten soviel Brandrauch ein, dass sie

mit leichten Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht wurden.

Nachdem eine Personengefährdung ausgeschlossen war, konzentrierten

sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung. Über eine Drehleiter

sowie drei Strahlrohre im Innen- und Außenangriff, konnte eine

Brandausbreitung auf das Gebäudedach sowie auf die Wohnungen

verhindert werden. Nach rund 30 Minuten war der Brand unter

Kontrolle. Trotz des schnellen Löscherfolgs entstand in mehreren

Wohnungen des Hauses erheblicher Sachschaden durch den Brandrauch.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis nach 21 Uhr hin, da

Teile des Vordaches sowie des Gebäudedaches entfernt werden mussten.

Mit Wärmebildkameras wurden Brandnester gezielt aufgespürt und

abgelöscht.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, wobei

die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Bochum-Mitte,

Altenbochum und Heide unterstützt wurde. Die Wittener Straße war

während des Einsatzes zwischen dem Lohring und der Ferdinandstraße

gesperrt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen

aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Bochum | Publiziert durch presseportal.de.