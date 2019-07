POL-DU: DU-Hochemmerich/Rheinstrom: Männer retten 17jähriger Ertrinkenden das Leben

Duisburg (ots) – Am Freitag, 26.07.2019, gegen 19:00 Uhr, fielen

Zivilbeamten der Polizei Duisburg zwei voll bekleidete Personen auf,

die eine leblose weibliche Person aus dem Rhein zwischen der Brücke

der Solidarität und der Eisenbahnbrücke an das Hochemmericher Ufer

zogen. Die Beamten begaben sich sofort dorthin und fanden ein

reanimationspflichtiges 17-jähriges Mädchen aus Duisburg – Hochfeld

vor, an welchem die beiden Retter, ein 55-jähriger Duisburger und ein

39-jähriger Essener, Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten. Diese

Maßnahmen hatten Erfolg, das Mädchen kam wieder zu Bewusstsein und

wurde von den Polizeibeamten bis zum Eintreffen des Notarztes

betreut. Sie wurde anschließend einem Krankenhaus zugeführt,

Lebensgefahr besteht nicht mehr. Die Polizei Duisburg bedankt sich

ausdrücklich bei den beiden Rettern, die hervorragend reagiert und

gehandelt haben, als sie feststellten, dass das badende Mädchen zu

ertrinken drohte. Gleichzeit weisen wir daraufhin, dass das Baden /

Schwimmen im Rhein extrem gefährlich ist und auch geübte Schwimmer in

lebensbedrohliche Situationen bringen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

– Pressestelle –

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Duisburg | Publiziert durch presseportal.de.