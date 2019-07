FW Menden: Zum 110ten Geburtstag: Tage der offenen Tore am „neuen“ Gerätehaus in Bösperde

Menden (ots) –

Am 03. und 04. August steht in Bösperde das 51. Feuerwehrfest an

und es ist ein ganz besonderes: Denn in den vergangenen Monaten wurde

das vorhandene Gerätehaus der Einheit aufwendig umgebaut und

erweitert. Auch wenn die Arbeiten bis zum Feuerwehrfest noch nicht

vollständig abgeschlossen sein werden, wird das Fest wie gewohnt

stattfinden können: Samstagabend wird Live-Musik geboten, der Sonntag

hält als Familientag viele Attraktionen für Jung und Alt bereit.

Kinderbelustigung, Fahrzeugshow, Hüpfburg, Kinderbrandschutzerziehung

und Schauübungen von Einsatzabteilung und Kinderfeuerwehr sorgen den

ganzen Tag über für ein abwechslungsreiches Programm.

„Seit 110 Jahren besteht die Löschgruppe nun im Ortsteil Bösperde,

seit 51 Jahren ist sie im Gerätehaus an der Holzener Dorfstraße

beheimatet“, berichtet Pressesprecher Christopher Reimann. „Nun wurde

das Gebäude aufwendig um- und angebaut, aktuell gültige Vorschriften

machten dies notwendig.“ Die Bauarbeiten schreiten gut voran, bis zum

kommenden Wochenende wird ein Großteil der Bauarbeiten abgeschlossen

sein, sodass nur noch Kleinigkeiten erledigt werden müssen. „Wir

möchten die Gelegenheit nutzen und unseren Gästen den aktuellen Stand

der Bauarbeiten präsentieren“, sagt Löschgruppenführer Fabian Kreutz.

„Das bewährte Rahmenprogramm für das Feuerwehrfest bleibt im Großen

und Ganzen unverändert, unsere Gäste können sich aber auf einige

Neuerungen freuen.“

Bereits in den vergangenen Jahren platzte der Vorplatz des

Gerätehauses an der Holzener Dorfstraße aus allen Nähten. Die

Live-Band „Partyinferno“ sorgte für ordentlich Partystimmung, Grund

genug für die Bösperder Feuerwehrleute, sie auch für dieses Jahr

erneut zu engagieren: Die sechsköpfige Band aus Hagen rockt mit ihren

beiden stimmgewaltigen Sängerinnen die Songs von Tina Turner, Gloria

Gaynor, Lady Gaga, Rihanna, Melissa Etheridge, Nena, Abba, Helene

Fischer, Andrea Berg und viele mehr. Beginn des Festes ist am

Samstagabend um 19 Uhr.

Am Sonntag stehen ab 11 Uhr dann vor allem die Familien und

kleinen Besucher im Mittelpunkt. Neben den neuen Räumlichkeiten des

Gerätehauses können auch die Einsatzfahrzeuge des Standortes von

allen Besuchern ausführlich unter die Lupe genommen werden, spannende

Löschvorführungen werden den Sonntagnachmittag über gezeigt.

Für die Jüngeren steht nachmittags natürlich auch wieder ein

Feuerwehrauto bereit, mit dem Fahrten gemacht werden können. „Das ist

meist der erste Kontakt, den Kinder mit der Feuerwehr haben – und für

sie oft auch das Spannendste“, erläutert Kinderfeuerwehrwart Michael

Bals. „Für uns ist das zudem auch eine tolle Möglichkeit, Kinder über

die Arbeit der Feuerwehr aufzuklären und Interesse für unsere Arbeit

zu wecken.“

Mit der Kinderbelustigung, musikalisch begleitet durch den

Spielmannszug der Feuerwehr Bösperde, klingt das Fest am Abend dann

langsam aus. „Wir freuen uns auf zwei schöne Tage und viele Besucher,

die mit uns ein tolles Wochenende erleben möchten“, laden die

Bösperder alle Interessierten herzlich ein. Und bitten zugleich um

Verständnis: Denn aufgrund des Festes wird die Holzener Dorfstraße in

diesem Jahr von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 18 Uhr zwischen der

Einmündung Heidestraße und der Grevenhofstraße gesperrt.

