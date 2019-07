FW Rösrath: Böschungsbrand auf der BAB 3 durch brennenden Reifen

Rösrath (ots) –

Am 26. Juli wurden die Einheiten Rösrath und Hoffnungsthal der

Feuerwehr Rösrath zu einem Böschungsbrand auf die BAB 3 alarmiert.

Der Reifen eines Wohnwagengespanns hat sich brennend gelöst und dabei

zunächst einen PKW beschädigt. Anschließend ist der brennende Reifen

in die Böschung gerollt und hat eine Fläche von 500 qm in Brand

gesetzt. Der Radkasten des Wohnwagens hatte ebenfalls Feuer gefangen.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte kuppelten den Wohnwagen vom

Pkw ab und konnten diesen aus dem Gefahrenbereich bewegen. Mittels

Pulverfeuerlöscher wurden die Randbereiche des Böschungsbrandes

abgelöscht und so eine weitere Brandausbreitung vermieden. Im

weiteren Einsatzverlauf wurde der Radkasten mittels einem C-Rohr

gelöscht und die brennende Fläche mit weiteren fünf C-Rohren

bekämpft.

Auch die Rückseite der bewachsenen und in Brand geratenen

Lärmschutzwand wurde im Bereich der Brander Straße erkundet, um ein

überschlagen des Feuers auszuschließen. Dort wurde keine Feststellung

gemacht.

Die Feuerwehr Siegburg unterstütze die Rösrather Einheiten mit

Löschwasser. Nachdem das Feuer abgelöscht war, wurde die betroffene

Fläche reichlich bewässert und die Einsatzstelle an die Polizei

übergeben.

