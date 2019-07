POL-ST: Absturz eines kleinmotorigen Flugzeuges

Greven (ots) – Am Freitag, 26.07.2019, gegen 16:45 Uhr, meldetete

der Tower des Flughafens Münster-Osnabrück den Absturz eines

kleinmotorigen Flugzeuges in ein am Flughafen grenzendes Maisfeld.

Die Drei Insassen wurden durch den Absturz schwer verletzt und mit

Rettungshubschrauber in angrenzende Krankenhäuser geflogen. Um eine

Brandentstehung an der Absturzstelle zu verhindern, wurden die

Argrarflächen durch die Feuerwehr bewässert.

