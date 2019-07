POL-HX: Motorradfahrer schwer verletzt

Brakel (ots) – Der 43-jährige Fahrer eines Motorrades wurde am

Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Im

Kreuzungsbereich der Landesstraße 953 mit der Kreisstraße 43 bei

Brakel-Frohnhausen war der Zweiradfahrer mit einem Pkw

zusammengestoßen. Der 63-jährige Pkw-Fahrer war auf der K 43 aus

Hampenhausen gekommen, wollte im Kreuzungsbereich wenden und zurück

fahren. Dabei übersah er den Kradfahrer, der aus Richtung Siddessen

kam. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw prallte der Kradfahrer gegen

ein Verkehrszeichen und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit

dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Beide

Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Schaden wird auf mind.

10.000 Euro geschätzt.

