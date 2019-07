POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

Ravensburg

Raubüberfall auf Tankstelle

Ein unbekannter Mann überfiel in der Nacht zum heutigen Freitag

gegen 03.00 Uhr eine Tankstelle in der Jahnstraße in der Südstadt.

Der Unbekannte betrat die Tankstelle und erklärte der 33-jährigen

Angestellten am Kassentresen, dass er bewaffnet sei und dass es sich

um einen Überfall handle. Der Täter zeigte dem Opfer einen Zettel mit

aufgeschriebenen Handlungsanweisungen. Zur Aufforderung, Geld aus der

Kasse herauszugeben, überreichte der Tatverdächtige der Geschädigten

eine beigefarbene Stofftasche. Der Täter flüchtete anschließend mit

dem erbeuteten Bargeld, das die Angestellte in die Stofftasche

gepackt hatte, aus der Tankstelle und zu Fuß über die Jahnstraße. Die

weitere Flucht des Täters führte über die Jahnstraße in Richtung

Weststadt. Der unmaskierte männliche Täter war etwa 30 Jahre alt, 175

bis 180 cm groß, er hatte dunkle, nackenlange Haare und einen dunklen

Vollbart. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli mit weißem

Reißverschluss und weißen Kordeln, eine graue Basecap mit schwarzem

Schild und schwarzer Aufschrift, eine kurze graue Stoffhose, eine

Bauchtasche, schwarze Handschuhe mit freien Fingerkuppen führte die

genannte, beige Stofftasche bei sich. Schuhe und Socken trug der

Tatverdächtige nicht, er ging barfuß. Das Polizeirevier Ravensburg,

Tel. 0751 803-3333, bittet Personen, die Hinweise zum Tatablauf oder

zu der beschriebenen Person geben können, sich dort zu melden.

Ravensburg

Geschwindigkeitskontrolle

Eine Überwachung der Fahrgeschwindigkeiten am Donnerstagvormittag

in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr im Bereich der Grundschule

Weißenau durch das Polizeirevier Ravensburg führte zu der

erfreulichen Feststellung, dass in diesem Zeitraum kein

Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs war.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrzeugführerin

Drei leicht verletzte Pkw-Insassen und Sachschaden in Höhe von

etwa 9.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalles, der sich am

Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Meersburger Straße im

Bereich der Haltestelle Waldorfschule ereignete. Die 29-jährige

Lenkerin eines Fiat Punto befuhr die Meersburger Straße in Richtung

Innenstadt und fuhr infolge Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden VW

Tiguan eines 62-jährigen Pkw-Lenkers auf.

Ravensburg

Ruhestörung

Eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus im Absenreuterweg wurde

der Polizei am späten Donnerstagabend gegen 24.00 Uhr gemeldet. Die

Beamten des Polizeireviers Ravensburg trafen mehrere Personen in

einer Wohnung an, die dort mit lautstarker Musik feierten. Hierzu gab

es einen Anlass. Gegen den 52-jährigen Wohnungsinhaber bestand ein

Haftbefehl, der im Rahmen der Störungsbeseitigung vollzogen wurde. Er

wurde in seiner Wohnung festgenommen und durfte die Beamten zum

Polizeirevier begleiten.

Ravensburg

Mülleimerbrand

Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Ravensburg

wurde am frühen Morgen des heutigen Donnerstags gegen 05.00 Uhr durch

eine Passantin auf einen am Bahnhofsplatz brennenden Müllbehälter

aufmerksam gemacht. Nachdem der Inhalt des Handfeuerlöschers des

Streifenwagens nicht ausreichte, das Feuer unter Kontrolle zu

bringen, war der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg

erforderlich, die mit einer Einsatzgruppe zum Brandort fuhr und das

Feuer ablöschte. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an dem

Müllgefäß aus Stahl kein Schaden.

Ravensburg

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten, vermutlich schwarz lackierten Pkw

stieß am Donnerstag im Zeitraum von 13.45 bis 16.30 Uhr in der

Markdorfer Straße in Bavendorf gegen den hinteren linken Kotflügel

eines dort im Bereich der Bushaltestelle „Bavendorf Ortsmitte“ am

rechten Fahrbahnrand des in Richtung Ravensburg führenden

Fahrstreifens geparkten, gelb lackierten Seat mit Ravensburger

Kennzeichen. Am Seat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die

Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das

Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Schlier

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter schlugen an der Fahrerseite eines im Zeitraum von

Dienstag bis Freitagvormittag auf dem Parkplatz des Friedhofes in

der Friedhofstraße geparkten Lkw der Marke Chrysler mit Ravensburger

Kennzeichen die Seitenscheibe ein. Womit sie diese Sachbeschädigung

begingen, wurde am Tatort nicht festgestellt. Aus dem Lkw wurde

nichts gestohlen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier

Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Bergatreute

Diebstahl von Brennholz

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag in

Engenreute an der Gemeindestraße von Engenreute nach Löffelmühle etwa

zwei Festmeter Buchenbrennholz, das bereits auf eine Länge von 33 cm

gesägt und teilweise schon gestapelt war. Es ist davon auszugehen,

dass das Brennholz auf ein Fahrzeug oder einen Anhänger aufgeladen

wurde. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee.

Aulendorf

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzen am Mittwochabend in der Zeit von 17.00

bis 22.00 Uhr an einem auf dem Parkplatz an der Rückseite einer

Gaststätte in der Radstraße geparkten, weiß lackierten BMW 1 mit

Ravensburger Kennzeichen die gesamte linke Fahrzeugseite und den

hinteren rechten Kotflügel. Der Schaden an der Lackierung des BMW

beträgt etwa 4.000 Euro. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten

Altshausen, Tel. 07584 9217-0.

Aulendorf

Straßenraub

Eine 81-jährige Frau ging am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr

auf einem Fußweg von der Hauptstraße zur Straße „Im Gumpen“, wo sie

ihr Fahrrad abgestellt hatte. Als sie beim Fahrrad angekommen war,

rannte plötzlich eine jugendliche Person auf sie zu und entriss der

81-Jährigen trotz Gegenwehr die Geldbörse, die die Rentnerin bei

ihrem Fahrrad in ihre auf dem Gepäckträger stehende Einkaufstasche

legen wollte. Die jugendliche Person flüchtete anschließend zu Fuß in

Richtung Innenstadt / Bahnhof. Das Opfer beschrieb die Person als

jugendlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftig,

lockiges Haar an den Seiten kurz geschnitten, die Person trug eine

hellgraue, ärmellose Weste, ein helles, ärmelloses T-Shirt dunkle

kurze Hosen und Badeschlappen. Personen, die Hinweise zum Tatablauf

oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0, zu melden.

Aulendorf

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit von Mittwochabend bis

Donnerstagnachmittag an einem in der Zeppelinstraße geparkten,

schwarz lackierten Skoda Octavia mit Ravensburger Kennzeichen den

Kofferraumdeckel und die hintere Stoßstange. Hierzu benutzten sie

offensichtlich rote Ziegelsteine oder Dachziegel. Der Schaden an der

Lackierung des Skoda beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise hierzu

erbittet der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Der unbekannte Lenker eines vermutlich weiß lackierten Pkw stieß

am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 13.30 bis 16.00 Uhr auf dem

Parkplatz des Freibades in der Robert-Koch-Straße gegen einen dort

geparkten Audi A6 mit Ravensburger Kennzeichen. Am Audi entstand

erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der

Unfallverursacher hinterließ am beschädigten Audi eine schriftliche

Notiz mit einer Telefonnummer und dem Hinweis, dass er gegen den Pkw

gefahren sei. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die

Fernsprechnummer mit Ravensburger Vorwahl führt nicht zu einem

Fernsprechanschluss. Personen, die der Polizei Hinweise zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu

melden.

