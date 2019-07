POL-DO: Mann leistet nach Verkehrsunfallflucht zweimal Widerstand

Dortmund (ots) – Lfd. Nr.: 0854

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagvormittag (26. Juli) an

der Bornstraße hatte die Polizei Dortmund schnell einen

Tatverdächtigen im Visier. Dieser leistete in der Folge gleich

zweimal Widerstand.

Zeugen hatten beobachtet, wie gegen 10.50 Uhr ein Auto von der

Bornstraße (in Höhe Eisenstraße) abgekommen und einen Metallzaun

durchbrochen hatte. Auf dem dortigen Gelände eines

Gebrauchtwagenhändlers kollidierte es mit fünf weiteren Pkw. Dabei

entstand ein Sachschaden von rund 46.000 Euro.

Trotzdem verließ der Fahrer demnach einfach das Fahrzeug und lief

davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Dank Zeugenaussagen waren Beamte der Polizei Dortmund dem

mutmaßlichen Verursacher schnell auf der Spur. An seiner

Wohnanschrift trafen sie den 37-jährigen Dortmunder an. Zunächst gab

dieser sich auch noch recht einsichtig. Nachdem die Beamten bei ihm

jedoch Betäubungsmittel fanden und ihn für weitere Maßnahmen – unter

anderem Blutproben – zur nächstgelegenen Wache bringen wollten, wurde

er jedoch plötzlich aggressiv und leistete Widerstand. Auf der Wache

angekommen folgte weiterer Widerstand gegen die Maßnahmen. In beiden

Situationen wurde jeweils ein Polizeibeamter leicht verletzt,

verblieb aber dienstfähig.

Die Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der

37-Jährige schließlich nicht verhindern. Nach deren Abschluss wurde

er entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Dortmund | Publiziert durch presseportal.de.