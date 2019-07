POL-WAF: Flächenbrand in Ostbevern, Brock 58

Warendorf (ots) – Heute, ca. 16 Uhr geriet bei Mäharbeiten ein

Getreidefeld in Ostbevern-Brock in Brand. Das Feuer griff trotz

Löscharbeiten der Feuerwahr bislang auf ein weiteres Getreidefeld

über und auf ein angrenzendes Waldstück. Die Löscharbeiten dauern an;

die angrenzende Kreisstraße 34 ist komplett für die Dauer der

zeitlich nocht nicht abzuschätzenden Löscharbeiten gesperrt.

Insgesamt sind ca. 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Es

wird nachberichtet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Warendorf | Publiziert durch presseportal.de.