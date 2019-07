FW Dülmen: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Dülmen-Buldern (ots) –

Rauch aus dem Dach und einem Dachfenster alarmierte Anwohner in

einem Wohngebiet in Buldern gegen 13:00Uhr. Nachdem der Notruf

abgesetzt wurde rückten die Löschzüge Dülmen-Mitte, Buldern und die

hauptamtliche Wache zu dem Einfamilienhaus in der Straße am Hagenbach

in Buldern aus.

Kurz vor Eintreffen konnte durch die sichtbare Rauchentwicklung im

Bereich des Dachfirstes das Feuer bestätigt werden. Umgehend wurden

die ersten Löschmaßnahmen vorgenommen und ein Trupp unter Atemschutz

machte sich von außen auf den Weg das Dach zu öffnen. Im weiteren

Verlauf wurde das Gebäude von innen kontrolliert und die Dachhaut

weiter über eine Drehleiter geöffnet und Glutnester abgelöscht.

Aufgrund der starken Wärmebelastung der Einsatzkräfte durch die

Sonne wurde umgehend eine außreichende Getränkeversorgung veranlasst

sowie eine Ruhezone im Schattenbereich eingerichtet. Hier konnten sie

die Einsatzkräfte zurük ziehen und außerhalb des Gefahrenbereiches

ihre Einsatzkleidung ablegen.

Die Feuerwehr Dülmen war mit insgesamt 35 Einsatzkräften und 10

Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 15:00 konnte der Einsatz beendet werden.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss der Polizei für weitere

Maßnahmen übergeben.

