FW-D: Zwei Verletzte durch Kohlenstoffmonoxid – Feuerwehr und Rettungsdienst untersuchten 15 Bewohner

Düsseldorf (ots) – Freitag, 26. Juli 2019, 14.42 Uhr, Kettwiger

Straße, Flingern Beim Betreten eines Mehrfamilienhauses schlug der

Kohlenstoffmonoxidwarner der Rettungswagenbesatzung Alarm. Die

herbeigerufenen Feuerwehrkräfte brachten insgesamt 14 weitere

Menschen in Freie, zwei mussten im Anschluss in ein Krankenhaus

transportiert werden. Das betroffene Haus wurde vorsorglich von der

Gasversorgung getrennt. Am frühen Freitagnachmittag ging in der

Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf eine Notrufmeldung über eine

bewusstlose Person in einer Wohnung ein. Sofort entsendete der

Leitstellenmitarbeiter einen Rettungswagen sowie einen Notarzt zu der

gemeldeten Adresse nach Flingern. Beim Betreten des

Mehrfamilienhauses schlug der Kohlenstoffmonoxidwarner der

Rettungswagenbesatzung schon im Treppenhaus Alarm. Die

Notfallsanitäter brachten die 29-jährige Bewohnerin aus ihrer Wohnung

im ersten Obergeschoss in Sicherheit und alarmierten sofort

Einsatzkräfte der Feuerwehr nach. Danach erfolgte die medizinische

Versorgung der jungen Frau im Rettungswagen. Als diese nur wenige

Minuten später die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, begab sich

sofort ein Messtrupp in das Gebäude. Da in mehreren Wohnungen eine

erhöhte Kohlenstoffmonoxid Konzentration festgestellt werden konnte,

mussten alle 15 Bewohner das Gebäude verlassen. Draußen erfolgte eine

medizinische Untersuchung durch zwei Notärzte, bei insgesamt zwei

Menschen – der 29-jährigen Frau aus der Wohnung und einem Ende

30-jähriger Mann – konnten eine erhöhte Konzentration des giftigen

Gases nachgewiesen werden. Beide wurden von Rettungswagen in ein

Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Die 13 übrigen Bewohner

wurden für die Dauer des Einsatzes in einem klimatisierten Bus der

Feuerwehr betreut und konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen

wieder zurück in ihre Wohnungen. Mitarbeiter der Netzgesellschaft

Düsseldorf trennten das Gebäude vorsorglich von der Gaszufuhr. Der

Bezirksschornsteinfeger wurde ebenfalls zur Einsatzstelle beordert,

da die Herkunft des giftigen Gases nicht abschließend geklärt werden

konnte. Die beiden Notfallsanitäter des ersten Rettungswagens wurden

im Krankenhaus ebenfalls auf Kohlenstoffmonoxid untersucht, konnten

aber anschließend ihren Dienst fortsetzten. Die letzten der 40

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kehrten nach rund 70

Minuten zu ihren Wachen zurück.

Hinweis zu aktuellen Einsätzen mit Kohlenstoffmonoxid: Eine

Kohlenmonoxid-Vergiftung durch die Heizungstherme im Sommer, bei

dieser Hitze? Tatsächlich, denn aktuell treten öfter auch tödliche

Kohlenmonoxid-Unfälle auf, wegen eines hitzebedingten Abgasrückstaus.

Denn die Therme ist auch um Sommer aktiv, um Warmwasser zu

produzieren. Die Abgase sind im Vergleich zur Außenluft nicht heiß

genug und können dadurch nicht mehr abziehen. Ursache können aber

auch eine Dunstabzugshaube oder eine Klimaanlage sein, die die

sauerstoffreiche Luft ins Freie abgeben und die kohlenmonoxidreiche

Luft aus dem Abgasrohr zurück in Bad und Wohnung ziehen. Beim Betrieb

der Thermen für Warmwasser daher auch im Sommer unbedingt Fenster und

Türen zu dem Raum öffnen, in dem die Therme montiert ist, die

gleichzeitige Nutzung der Dunstabzugshaube und der Klimageräte

vermeiden- und für alle Fälle Kohlenstoffmonoxid-/CO-Melder zu Hause

installieren.

