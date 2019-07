POL-MA: Heidelberg-Wieblingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verfolgungsfahrt in Gewerbegebiet – Pressemitteilung 1

Heidelberg-Wieblingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am

Freitagmittag entzog sich ein 30-Jähriger einer Verkehrskontrolle.

Dabei rammte er einen Streifenwagen und fuhr kurz darauf in einen

Zaun. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 12:30 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei und

berichteten von einem blutüberströmten Mann in Mannheim, der andere

Verkehrsteilnehmer aus seinem Mercedes heraus anpöbelte. Trotz

Fahndung konnte der 30-Jährige zunächst nicht ausfindig gemacht

werden. Wenige Minuten später berichteten Zeugen in Heidelberg über

einen auffällig fahrenden Mercedes. Anschließend wurde das Fahrzeug

durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Gewerbegebiet des

Stadtteils Wieblingen ausfindig gemacht. Als der Fahrer kontrolliert

werden sollte, beschleunigte er seinen Mercedes und versuchte so

davonzufahren. Aufgrund des gefährdenden Fahrstils des Mannes wurde

ein Sicherheitsabstand eingehalten und im Grenzhöferweg eine

Straßensperre errichtet. Trotz eines querstehenden Streifenwagens

fuhr der 30-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf die Sperre zu.

Dabei rammte er das Fahrzeug und drückte sich so zwischen Gehweg und

Streifenwagen hindurch weiter in Richtung Waldhofer Straße. Als er in

diese einbiegen wollte, verlor er augenscheinlich die Kontrolle über

den Mercedes und fuhr in einen Zaun, wo das Auto liegen blieb. Der

Mann wurde sofort festgenommen. Hierbei stellten die Beamten eine

blutende Verletzung am Arm fest, die mit vorhandenem

Erste-Hilfe-Material versorgt wurde. Nach einer ersten Behandlung

durch Rettungskräfte kam der Mann in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug

wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, insbesondere der

Verletzungen des Mannes, dauern zum Berichtszeitpunkt an.

Zeugen des Vorfalls, die durch das Fahrverhalten des Mannes

gefährdert wurden, werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die

Ermittler zu wenden.

