FW-MK: Brennende Gegenstände auf einem Balkon

Iserlohn (ots) –

Heute Mittag rückte die Feuerwehr mit dem Löschzug zur

Grafenstraße in die Stadtmitte aus. Gegen 13:12 Uhr melden Anrufer

über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung an einem rückwärtigen

Balkon eines Mehrfamilienhauses. Dort waren Gegenstände in Brand

geraten, die vom Angriffstrupp unter Atemschutz mit wenigen Litern

Wasser aus dem C-Strahlrohr abgelöscht werden konnten. Verletzt wurde

niemand und nach 30 Minuten konnten die 13 Einsatzkräfte wieder

einrücken. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können seitens der

Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

