POL-KA: (KA) Bretten – Zuerst Autofahrer geschlagen und dann ohne Führerschein davongefahren

Karlsruhe (ots) – Ein 24-Jähriger hat am Donnerstagabend auf dem

Parkplatz eines Baumarktes in Bretten offenbar grundlos einen anderen

Autofahrer beleidigt und geschlagen. Nachdem der Angreifer ermittelt

werden konnte, stellte sich zudem heraus, dass er ohne Führerschein

unterwegs war.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 24-Jährige kurz vor

22 Uhr mit einem Audi den Parkplatz eines Baumarktes in der

Pforzheimer Straße. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er hier in

Streit mit einem 21-Jährigen, der gerade auf dem Weg zu seinem Auto

war und beleidigte diesen. Als der 22-Jährige im weiteren Verlauf

wegfahren wollte, versperrte der 24-Jährige mit dem Audi den Weg,

stieg aus dem Wagen und griff den 22-Jährigen körperlich an.

Danach stieg der 24-Jährige wieder in den Audi und fuhr davon.

Anhand der Aussagen des Geschädigten konnten die alarmierten Beamten

des Polizeireviers Bretten den Aggressor schnell ermitteln. Bei der

Überprüfung des Mannes an seiner Wohnanschrift stellte sich heraus,

dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein

Atemalkoholtest verlief bei dem jungen Mann negativ. Stattdessen

ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand, weswegen eine Blutprobe angeordnet wurde.

Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, aber auch seine

Freundin und deren Mutter müssen mit einer Anzeige wegen Ermächtigen

zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen, da der Audi, mit dem der

24-Jährige unterwegs war, ihnen gehört.

