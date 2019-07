POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Heuballen in Brand gesteckt – Zeugen gesucht

Duisburg (ots) – In der Nacht zu Freitag (26. Juli, 1:25 Uhr)

haben auf einem Feld an der Straße „Am Westrich“ drei Heuballen sowie

eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern gebrannt. Die Feuerwehr konnte

das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Seit Ende Juni hat es in

Rumeln-Kaldenhausen viermal auf Feldern oder an landwirtschaftlichen

Betrieben gebrannt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts auf

Brandstiftung und prüft zurzeit mögliche Zusammenhänge. Die Polizei

bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die zur Tatzeit

verdächtige Personen beobachtet haben und Angaben dazu machen können,

melden sich bitte telefonisch beim KK11 unter der Rufnummer 0203

280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

– Pressestelle –

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Duisburg | Publiziert durch presseportal.de.