POL-TUT: (Balingen) Unfall zwischen zwei Radfahrern – Verursacher unbekannt – Polizei bittet um Hinweise

Balingen (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 06.15 Uhr, kam es in der

Wiesenfleckstraße zu einem Unfall bei dem ein 58-jähriger Radfahrer

erheblich verletzt wurde. Der Mann war einem entgegenkommenden

Radfahrer ausgewichen, der ihm auf seinem Fahrstreifen entgegen kam.

Der 58-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Der Unfllverursacher hielt

an und half dem Verletzten auf. Anschließend verabschiedeten sich die

beiden Radler ohne ihre Personalien auszutauschen. Nach dem

Unfallgeschehen fuhr der 58-Jährige noch zu seiner Arbeitsstelle.

Dort stellten sich die Verletzungen als schwerwiegender heraus, so

dass der Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Person des

zweiten Radfahrers ist bislang nicht bekannt. Er ist nach Aussage des

Verletzten circa 35 Jahre alt, hat schulterlange dunkle lockige Haare

und dürfte circa 1,78 cm groß sein. Der Unbekannte soll häufig um die

selbe Uhrzeit die Strecke zwischen Balingen und Frommern befahren.

Hinweise bitte an die Verkehrspolizeidirektion Zimmern –

Unfallaufnahme – Tel. 0741/34879-0.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.