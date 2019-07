FW-MG: Umgestürzter Pkw

Mönchgladbach-Hehn, 26.07.2019, 12:15 Uhr, Madrider Strasse (ots) –

Am heutigen Mittag befuhr eine 68jährige PKW Fahrerin mit Ihrem

Smart die Madrider Strasse. Beim Ausfahren von dem Parkplatz eines

Supermarktes, verlor sie die Kontrolle über Ihr Fahrzeug und gelangte

mit dem Rädern auf den Seitenstreifen. Dadurch kippte das Fahrzeug

auf die Seite. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, hatte

sich die Frau bereits aus dem Fahrzeug befreit. Ein Notarzt

untersuchte die Fahrerin noch an der Unfallstelle. Glücklicherweise

blieb sie unverletzt und wurde nach Hause entlassen. Während die

Feuerwehr auslaufendes Öl und Kühlwasser aufnahm, blieb die Madrider

Strasse für ca. 25min gesperrt.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug und der

Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen

und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

